Путин и его режим должны заплатить за оккупацию Крыма и дестабилизацию в Украине, - Маккейн

Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (США) Джон Маккейн заявил, что президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин и его режим должны заплатить за оккупацию полуострова Крым и дестабилизацию Украины. Об этом сообщает пресс-служба американского сенатора.

"Хотя американский народ, безусловно, надеется на улучшение отношений с Россией, то, что действительно представляет этот закон (о санкциях, подписанный Трампом), - это настойчивость в том, что Владимир Путин и его режим должны заплатить реальную цену за нападение на нашу демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины", - заявил Маккейн.

Кроме того политик поприветствовал принятие санкций в отношении РФ и выразил надежду, что глава США сможет "громко говорить о российской агрессии".

"Вступление в силу этого закона, который имел двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса, посылает четкий сигнал друзьям и врагам, что США будут привлекать государства к ответственности за агрессивное и дестабилизирующее поведение, которое угрожает нашим национальным интересам и нашим партнерам", - резюмировал сенатор.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении Маккейна, что решение о сокращении штата дипломатической миссии США в России является нападением президента РФ Владимира Путина на американскую демократию.