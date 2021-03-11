Путин не планирует встречаться с Зеленским

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в Кремле не исключают возможность телефонного разговора между лидерами стран.

Об этом заявил пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. Об этом информирует "Прямой канал".

"Что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив мы не получали. При необходимости контакты телефоном могут быть организованы оперативно", - заявил Песков.

Напомним, ранее в Кремле не исключали возможность встречи Путина и Зеленского. При этом Песков отмечал, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов встретиться с каждым лидером государств - участников Нормандского формата отдельно в случае, если будет затягиваться встреча "Нормандской четверки".