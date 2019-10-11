Путин обвинил Зеленского в том, что он не может обеспечить разведение сил на Донбассе

Президент РФ заявил, что боевики "ЛНР" время от времени подают сигналы белыми ракетами о готовности к отводу техники

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе, но Киев все же должен проявить политическую волю. Об этом Путин сказал на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает "Интерфакс- Украина".

"Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы тогда встанем". Армия не уходит", - заявил Путин.

Президент РФ заметил, что представители непризнанных "ЛНР и ДНР" "дважды или трижды даже давали сигнал о том, что они готовы, ракеты пускают - белые ракеты - сигнал отвода".

"С той стороны ничего нет, никакого ответа", - сказал Путин, заметив, что пришли националисты и не дают армии уйти.

"Вот здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - сказал Путин.

Напомним, 1 октября на заседании ТКГ в Минске стороны договорились о начале разведения войск в Золотом и Петровском. Разведение сил в Золотом и Петровском должно было начаться в понедельник, 7 октября. Разведение не провели из-за несоблюдения "режима тишины".

Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней. Последний раз Золотое обстреляли 9 октября, по данным пресс-центра штаба ООС, тогда боевики обстреляли участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм.

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявлял о готовности "защищать Золотое" в случае отвода украинских войск. После этого на блокпосту в Кременной произошли столкновения между полицией и участниками акции "Последний блокпост", которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

В результате столкновения полиция задержала двух людей: водителя авто, который наехал на ногу спецназовца, и человека, находящегося в розыске.