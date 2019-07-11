Путин ответил на предложение Зеленского о переговорах по Украине

Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о его реакции на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании, передает ТАСС.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - сказал Путин.

"Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь", - сказал он.

"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - продолжил президент РФ.

"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата", - добавил Путин.

"Американская администрация как реагирует? Мы не знаем", - продолжил он.

"Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", - сказал глава российского государства.

"Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным", - заявил Путин.

Ранее 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину формат переговоров с участием президента США Дональда Трампа. "Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо поговорить? Правда?" - заявил он.

В Кремле ответили, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского обсудить конфликт на Донбассе в Минске с участием лидеров РФ, Франции, Украины, ФРГ, Великобритании и США будет рассмотрена.