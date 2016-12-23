Путин поддержал продолжение переговоров в "нормандском формате"

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал продолжение "нормандского формата", отмечая, что прекращение его работы приведет к деградации ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил 23 декабря во время пресс-конференции, передает Деловая столица.

"Нормандский формат не демонстрирует сверхэффективности и остается только сожалеть о том, что он работает так вяло. Но другого нет. Я считаю, что работа должна быть продолжена, потому что если мы потеряем этот механизм, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось", - сказал он.

Напомним, 19 ноября в здании ведомства федерального канцлера Германии около 19:30 (по Киеву) начались переговоры с участием президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина.