Путин послал в Донецк сыщиков на поиски убийц Захарченко

2 сентября в оккупированный Донецк по поручению президента РФ Владимира Путина прибыла группа российских "специалистов". Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на свой источник в одном из силовых ведомств террористической организации "ДНР", передает "Украинская Правда".

"Перед прибывшими поставлена задача - найти убийц главы "ДНР" Александра Захарченко", - говорится в материале.

"Вчера ночью приехала группа от Путина. Серьезные ребята. Российский президент сказал: найти и наказать", - заявил источник.

По его мнению, в смерти виновна охрана Захарченко. "Эта смерть - некомпетентность полная", - негодует он.

Источник сообщил также, что задержанные ранее подозреваемые отпущены.

"Реальных исполнителей так и не задержали. Эксперты утверждают, что на ту закладку ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастны к ней быть не могли", - сказал он.