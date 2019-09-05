Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука

Президент России Владимир Путин заявил, что если украинская власть будет "преследовать" партию Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа За жизнь", то это будет "огромной ошибкой" для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Путин заявил, выступая на Восточном экономическом форуме, передает "Цензор.Нет".

Он назвал партию ОПЗЖ "парламентской оппозицией, имеющей за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов".

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится... Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек... Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - добавил Путин.

Президент РФ также отметил, что не видел заявление Зеленского об иностранном финансировании "ОПЗЖ".

"Если такое заявление было, это означает, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента господина Порошенко".

Напомним, 31 августа в интервью телеканалу "1+1" Зеленский заявил, что пророссийская партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" финансируется наличными деньгами из-за рубежа. "Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал тогда президент.

В начале августа вышло расследование The Insider, Bellingcat и BuzzFeed, которое касается финансирования пророссийской партии "Лига Севера" в Италии. В нем говорится, что советники лидера этой партии Маттео Сальвини регулярно летают в Москву и иногда возвращаются оттуда на частных самолетах. Журналисты намекали, что этими самолетами из РФ в Италию возят наличные деньги. Журналисты намекали, что этими самолетами из России в Италию возят наличные деньги.

Медведчук раньше представлял Украину в гуманитарной группе на переговорах в Минске. Порошенко называл его работу по освобождению заложников эффективной. При этом последний масштабный обмен заложниками между Украиной и пророссийскими боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря 2017 года.

В ноябре 2018 года журналисты "Схем" сообщали, что на протяжении последних четырех месяцев они зафиксировали несколько встреч Порошенко с Медведчуком, причем в одном из случаев Медведчук приезжал к экс-президенту домой в Козин. Это произошло накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний.