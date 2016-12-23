Путин прокомментировал роль России в событиях на востоке Украины

Российский президент Владимиру Путин подчеркнул, что Запад и Европа поддержали "антиконституционный переворот" в Украины, что и привело к "кровавым событиям" на Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не виновна в аннексии полуострова Крым и войне на Донбассе.Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Давайте объективно посмотрим, с чего все началось. Вместо того, чтобы осудить антиконституционный переворот и призвать к исполнению договора, под которым стоят подписи министров иностранных дел трех европейских государств, Франции, Германии и Польши, они поддержали антиконституционный переворот. Это привело к тому, что граждане, проживающие на территории Крыма, захотели воссоединиться с Россией, к утрате Крыма для Украины, и привело к печальным кровавым событиям на Донбассе", - сказал Путин.

По его словам, причиной всех событий стала невозможность согласовать позиции по договору об ассоциации Украины с Европейским союзом.

"Ну разве можно вопросы чисто экономического характера переводить в такую плоскость и доводить до таких трагедий? Мы, что ли, были инициатора такого развития событий? Нет, конечно! Мы годами сами просили согласовать параметры Соглашения об ассоциации. В итоге президент Украины Виктор Янукович сказал: я хочу подписать соглашение, но мне нужно подумать над условиями и поговорить с Россией. Европейские партнеры не согласились с этим. Результат известен. Поэтому мы не считает себя виноватыми, не мы были инициаторами", - отметил российский президент.

Россия оккупировала Крым по итогам незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.