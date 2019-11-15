Путин: речь о встрече с Зеленским до "нормандского" саммита не идет

Президент России Владимир Путин заявил, что речь о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита в "нормандском формате" не идет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Бразилии.

"Дело в том, что сейчас о встрече до "нормандского формата" речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в "нормандском формате". Но если уж будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи? Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, мы же разговариваем по телефону. Полный контакт есть, но нам нужно подойти к каким-то решениям", - сказал Путин, комментируя предложения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать такую встречу.

При этом он очень уважительно высказался о Назарбаеве.

"Это очень уважаемый человек, у меня с ним очень близкие, дружеские отношения, он очень опытный политик. Кстати говоря, он долгое время, многие годы жил в Украине, и он хорошо знает эту страну и относится к ней с большой симпатией и все время мне транслирует это свое отношение к Украине. Поэтому здесь для меня ничего удивительного нет", - сказал Путин.

"Но он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями. "За морем и телушка - полушка, но дорог перевоз", - знаете такую русскую пословицу? Так вот, не за морем, не за океаном нужно искать счастье, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход", - добавил он.