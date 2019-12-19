Путин: Танки у боевиков на Донбассе от государств, которые им симпатизируют

На Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в "минских соглашениях", заявил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. По его словам, там есть наемники, "французы и немцы, на одной стороне и на другой", и с ними можно начать разбираться, передает Интерфакс.

"Давайте с ними разбираться, но они не составляют основу вооруженных формирований самопровозглашенных республик", - отметил он.

"Там есть местная милиция, местные силы самообороны из местных жителей", - заявил Путин.

Он отметил, что возникает вопрос, откуда у них "танки и тяжелая артиллерия". На этот вопрос он ответил, приведя пример "многих горячих точек мира", где происходят боевые действия с участием танков и артиллерии. Эту технику они получают от "структур государств, которые симпатизируют" сторонам конфликта, "но это их техника", добавил он.

Главной проблемой он считает отсутствие у Киева желания урегулировать конфликт в диалоге с людьми. Он напомнил, что Киев отрезал эти районы от остальной территории Украины, введя блокаду: "Москва, что ли ввела блокаду?" Также он напомнил, что украинская сторона применяла на Донбассе авиацию.

Попытки создать "благоприятные для себя" условия для силового решения проблемы, с помощью танков и авиации, он считает такой подход "абсолютно ошибочным". Когда Киев уйдет от этого подхода и будет готов к диалогу с населением Донбасса, тогда конфликт можно будет урегулировать, считает он.

Комментируя проблему передачи Украине контроля над участком российско- украинской границы, он напомнил, что, по "минским соглашениям", этот процесс должен начаться на второй день после проведения на Донбассе выборов, а завершиться - только после всеобъемлющего политического урегулирования конфликта, в том числе соответствующих изменений Конституции Украины и предоставления "этим республикам" прав, прописанных в "минских договоренностях".

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с марта 2014-му до 31 октября 2019 вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13000 - 13200 человек.