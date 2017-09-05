Путин угрожает миру вооружением терроризма, - Турчинов

Президент Российской Федерации Владимир Путин угрожает поставками оружия мировому терроризму.

Такое мнение высказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, прокомментировав заявление российского президента о возможной поставке летательного оружия в Украину, передает сайт СНБО.

Турчинов назвал заявления Путина "свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма".

"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира, "чувствительную для тех, кто создает им проблемы", - то есть США ", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей не было базы сохранения военной техники и боеприпасов ВСУ. По его словам, оружие боевикам поставляет Москва.

Турчинов отметил, что именно поэтому, поставки оружия и техники, которыми грозит Путин, могут быть только российскими.

По словам секретаря СНБО, Путин может поставлять оружие мировым террористическими организациям, вроде ИГИЛ, "Аль-Каиды", или северокорейскому режиму, который сегодня угрожает мировой безопасности ракетно-ядерным оружием.

"И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь собственноручно созданными оккупационными режимами фейковых "республик", - сказал Турчинов. Он подытожил, что сегодня "ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, из которой угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил Путин".

Напомним, Путин поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.