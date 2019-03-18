Путин в своем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой - Джемилев

Российский президент Владимир Путин в своем ближнем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой, но не намерен признавать это публично. Об этом в эфире украинского телеканала "Прямий" заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы пойти из Крыма, не потеряв лицо? Нет такого пути, просто нет. А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом совершили ошибку, но этого мы признавать не будем". Вот такая вот концепция", - заявил Мустафа Джемилев.

Джемилев считает, что для Путина уйти из Крыма - это "совершить харакири".

После аннексии полуострова Путин неоднократно публично заявлял, что считает вопрос принадлежности Крыма "закрытым".

18 марта президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь. Он дал команду на запуск двух новых электростанций в аннексированном Крыму с турбинами Siemens, установленными в обход санкций ЕС. На видеосвязи с ним были специалисты Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани.

Позднее Путин выступил на концерте в Симферополе, где сравнил действия крымчан в ходе аннексии Крыма с поведением бойцов Красной армии в начале Второй мировой войны.

На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.