Путин является куда большей опасностью, чем коронавирус - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин представляет куда большую опасность, чем коронавирус.

Как отметил Порошенко, Путин - очень опасный враг Украины, который считает, что украинский язык и нация не должна существовать.

"И его цель - забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит ... Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин - куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", - написал Порошенко в Twitter.

20 февраля президент России Владимир Путин заявил о надежде договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений между странами.

В 2014 году РФ захватила Крым и инспирировала войну на Донбассе. Несколько раз РФ прибегала к прямому масштабному военному вторжению на территорию двух восточных областей Украины. Кремль создал на востоке Украины непризнанные мировым сообществом террористические образования "ЛНР" и "ДНР".

РФ продолжает подпитывать "ЛНР/ДНР" военной техникой, людскими и материальными ресурсами, создав фактически полноценные армейские части на базе российских наемников и профессиональных военнослужащих армии РФ.

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров нормандской четверки: Владимира Зеленского (Украина), Владимира Путина (Россия), Ангелы Меркель (Германия) и Эммануэля Макрона (Франция).

В итоговом коммюнике говорится, что стороны привержены полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Боевики не соблюдают договоренностей о прекращении огня на Донбассе.