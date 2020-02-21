Путин заявил, что надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений РФ и Украины

При этом он сказал, что позиция украинского президента после саммита в Париже "вызывает вопросы".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется договориться с украинским президентом Владимиром Зеленским об улучшении отношений между странами. Об это он сообщил российскому информагентству ТАСС.

"Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал Путин.

При этом президент страны-агрессора заявил об изменении позиции Владимира Зеленского после саммита в "нормандском формате".

"К сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы", - заявил он.

Путин констатировал, что Москве и Киеву удалось "договориться об обмене удерживаемых лиц", а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил с ним выполнение договоренностей, достигнутых на встрече в "нормандском формате".

Также обсуждалась подготовка следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки". Саммит был запланирован на апрель, но до его проведения необходимо провести новый обмен удерживаемыми лицами и отвести войска в трех новых точках.