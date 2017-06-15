Путин заявил, что РФ не вмешивается во внутренние дела Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не вмешивается во внутриполитические процессы Украины, чтоб не навредить. Об этом заявил во время "Прямой линии".

На вопрос украинца, почему российские телеканалы "мажут одной краской" сторонников Бандеры и Шухевича и тех, кто чтит память дедов и ходит на "Бессмертный полк", президент РФ ответил: "Вам спасибо большое за вашу позицию, за то, что вы дорожите нашей общей историей. Вы сейчас сказали об участии в акции "Бессмертный полк" - мы это видим и ценим. Я не могу согласиться, что всех мажут одной черной краской. Мы вообще стараемся никого не мазать никакой черной краской".

Далее Путин добавил: "Но вот такая избыточная, публичная, что ли, поддержка - мы боимся просто этим образом нанести вам какой-то ущерб и стараемся не вмешиваться во внутриполитические процессы в Украине".

Как рассказывал Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, философия политики США в Украине состоит в том, чтобы не допустить сближения с Москвой.