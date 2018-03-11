Путин заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно ни при каких обстоятельствах

Президент Российской Федерации Вадимир Путин заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине невозможно ни при каких обстоятельствах. Об этом он заявил в интервью в телефильме Андрея Кондрашова "Путин", передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

"Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств, и не будет никогда", - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.

Ранее в фильме журналиста Владимира Соловьева "Мир и порядок 2018" Путин заявил, что не сомневался во введении против РФ санкций после аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, на 18 марта запланированы выборы президента РФ. Напомним, Путин заявил, что с 2000 года думает о том, кого оставить своим преемником.