Путин заявил о готовности передать Украине десятки кораблей и самолетов

Президент России Владимир путин заявил о возможной передаче Украине военной техники, которую присвоили оккупанты в момент аннексии Крыма, сообщает РИА новости.

Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, заявил Владимир Путин.

"Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", - сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые Россия готова помочь транспортировать в Одессу.

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