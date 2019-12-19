Президент России Владимир Путин заявляет, что Украина не должна пытаться силой деоккупировать Донбасс.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

"Самая главная проблема, что нет желания, и до сих пор она не просматривается, решать этот вопрос в диалоге с людьми, не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом - с помощью танков, артиллерии и авиации", - сказал Путин.

Читайте такжеПутин заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют"

По его словам, когда Украина избавится от этого "ошибочного подхода, в принципе, к решению проблемы, а перейдет к диалогу, тогда можно будет решить".

Путин посетовал, что Украина объявила блокаду ОРДЛО и "отрезала" эту территорию.

Он подчеркнул, что если и дальше будут предприниматься попытки силовым способом "задушить", то "это вряд ли можно будет сделать".

"Это известная фраза: Донбасс порожняк не гонит. Она такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть", - добавил Путин.