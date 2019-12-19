Путина "насторожили" заявления Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Президент РФ считает, что нет ничего, кроме "Минских соглашений", а если начать их пересматривать - "ситуация может зайти в тупик"

Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

"Меня очень настораживают заявления президента Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что Минские соглашения можно пересмотреть", - говорит Путин.

По его словам, "нет ничего, кроме минских договоренностей", а если начать их пересматривать, "ситуация может зайти в тупик".

Президент Зеленский ранее упрекал своего предшественника Петра Порошенко в подписании Минских соглашений и говорил, что они - не константа и могут быть изменены. Читайте также:"Мне 54 года, я не..." Порошенко высказался по делу ГБР о "госизмене" за Минские соглашения

В частости, речь шла о передаче украинской госграницы после выборов: "Это очень сложно сделать, но мы должны менять... Это точно не наша позиция. Я о ней говорил не знаю сколько раз, но это окончательное решение".

При этом Путин отказался давать характеристику Зеленскому.

"Я всегда уклоняюсь от ответов подобного рода и считаю некорректным давать характеристики своим коллегам... Давайте давать характеристики историческим личностям.. По действующим у меня как-то язык не поворачивается", - отметил он. В то же время он добавил, что если люди становятся президентами, "это значит, что они прошли какой-то серьезный отбор и такие люди незаурядные - это как минимум".

Также президент РФ еще раз заявил, что на Донбассе "нет иностранных войск" - там есть наемники, которые воюют с обеих сторон.

Кроме того, Путин отметил: "Киеву нужен прямой диалог с Донбассом, а его нет... Главная проблема в том, что у Киева нет желания решать проблему восточных регионов Украины в диалоге с населением".

Что касается новой встречи "четверки", то в Кремле считают возможной ее организацию, но при условии "позитивных изменений". "И эти изменения есть", - добавил Путин.