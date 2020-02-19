Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины на фоне обострения на Донбассе

В общем заявлении стран отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку "Л/ДНР", чем нарушает фундаментальные принципы международного права.

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша после заседания Совета безопасности ООН выступили с заявлением в поддержку Украины.

"Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша - полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в соответствии с ее международно признанными границами", - говорится в заявлении.

Страны также осудили аннексию Крыма Россией и дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает Новое время.

В документе также отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку "Л/ДНР", чем нарушает фундаментальные принципы международного права. Вследствие этого 3,5 млн человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

В заявлении также отмечается, что результаты саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года должны быть основой последующего решения конфликта.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. В результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще двое - контужены.