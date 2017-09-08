Пять сценариев на день возвращения Саакашвили

10 сентября станет войной стратегий. Власть уже оградила пункт пропуска "Краковец" колючей проволокой, может в любой момент перекрыть дорогу на ремонт, использовать РЭБ для глушения связи. Да и, к слову, фото- и видеосъемка запрещена на режимном объекте. Но команда Саакашвили все равно собирает активистов, а также украинские и мировые СМИ, чтоб пройти границу триумфально. Кто кого обхитрит?

Рассмотрим основные сценарии действий власти.

1. Устроить провокацию на границе и сорвать торжественное возвращение Саакашвили.

Можно организовать титушечную потасовку и под этим предлогом разогнать всех активистов и журналистов. Тем более, что накануне во Львове была какая-то акция протеста, на которой сожгли чучело Саакашвили. "Антимихомайдан" возле пункта пропуска "Краковец" могут посетить Кива или Мосийчук, грозившиеся расстрелять сторонников Саакашвили. Но этот сценарий несет в себе огромные риски - все может легко выйти из подконтроля, создав дестабилизацию на границе.

2. Пустить Саакашвили в Украину.

Маловероятный сценарий - не для того меняли комиссию по гражданству и угрожали экстрадицией брату Саакашвили, чтобы Саакашвили вернулся в Украину. Это покажет слабость и непоследовательность власти. Кроме того, Саакашвили будет все таким же шумным, но теперь еще и очень злым и в обновленном статусе главного врага режима Порошенко. Для власти это один из самых худших сценариев, а для Саакашвили - это идеальный сценарий.

3. Задержать на месте Саакашвили и экстрадировать в Грузию.

Так как сама ситуация с лишением гражданства Саакашвили выглядит подлой и политически-заангажированной, экстрадиция Саакашвили в Грузию могла бы просто подчеркнуть циничность власти без серьезных для нее последствий. Но не все так просто - реализация этого сценария осложняется евродепутатами, которые будут сопровождать Саакашвили. Экстрадировать Саакашвили в Грузию на основании политически мотивированных обвинений, которые не признает ни одна цивилизованная страна в мире, и даже Украина на протяжении последних двух лет, - этого не поймут европейские партнеры, хотя и вряд ли предпримут в ответ какие-либо меры. Учитывая недавние переговоры Порошенко с президентом Грузии, данный сценарий имеет вполне реалистичные шансы на реализацию.

4. Просто не впустить Саакашвили.

Мол сотрудник погранслужбы Петренко принял решение не впускать Саакашвили - власть тут ни при чем. Саакашвили, разумеется, не сдастся и еще несколько дней будет делать публичные попытки попасть на территорию Украины. А это означает дополнительный пиар для Саакашвили и дополнительные имиджевые потери для действующей власти. Хотя власть может сделать ставку именно на этот сценарий, ведь Саакашвили не сможет устраивать бесконечное шоу.

5. "Черный лебедь", то есть маловероятное событие, которое практически невозможно предсказать, с масштабными последствиями.

Не дай бог, но это может быть, например, убийство Саакашвили российскими спецслужбами, которое серьезно ударит по имиджу Порошенко и Украины.

Сценария, который был бы компромиссным и хоть как-то устраивал обе стороны конфликта, я не представляю. Тут "або пан, або пропав".

Алексей Минаков

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