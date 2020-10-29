Рішення КСУ не стане причиною скасування безвізу з ЄС, - Стефанішина

Останні рішення Конституційного суду України не загрожують безвізовому режиму України з Європейським союзом. Однак докорінно змінити ситуацію можна лише шляхом повного завершення судової реформи.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться!", - запевнила Стефанішина.

За її словами, рішення КСУ щодо електронного декларування викликає обурення та сигналізує про необхідність завершення реформи судової гілки влади.

Віцепрем'єрка додала, що президент Володимир Зеленський скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

"Зі свого боку Уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, 29 жовтня ЗМІ писали, що рішення Конституційного суду України про скасування відповідальності для посадових осіб за помилкове декларування може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму з Євросоюзом.

Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування. Відповідне рішення напередодні було оприлюднене на сайті КСУ. На виконання рішення Конституційного суду України No 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 28 жовтня о 19:00 закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на тлі скандалу через рішення Конституційного суду.

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