Рішення КСУ паралізує вертикаль місцевого самоврядування - Разумков

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив про те, що рішення Конституційного суду України паралізує вертикаль місцевого самоврядування, що призведе до розбалансування вертикалі влади в умовах децентралізації.

За його словами, якщо Національне агентство з попередження корупції не зможе проводити перевірки - в свою чергу унеможливить призначення керівників обласних рад, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

"Досягнення, які були зроблені протягом останніх років для того, щоб зробити більш відкритою систему боротьби з корупцією, закласти фундамент розвитку - це все маленькі, але важливі кроки для досягнення головної мети - подолання корупції в Україні.... Верховна Рада України буде вирішувати, швидше за все, на законодавчому рівні і допрацьовувати механізми, які є сьогодні, щоб система продовжувала працювати. Тому що її зруйнувати не може дозволити собі ні влада, ні держава в цілому ", - заявив Разумков.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням членів парламентської фракції проросійської "Опозиційною платформи - За життя" щодо відповідності Основному Закону ряду положень антикорупційної реформи.

КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив повноважень НАПКА.

Виконуючи рішення КСУ, НАЗК закрило доступ до реєстру е-декларацій, а НАБУ буде змушене закрити 110 кримінальних справ про недостовірне декларування.

За даними ZN.UA, протягом доби Зеленський внесе в Раду проект закону, яким спробує змінити склад КСУ. Зеленський побоюється, що через рішення КСУ кредитори відвернуться від України: "У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, у нас будуть скасовані ті напрацьовані і проекти і підтримка Світового банку тощо. У нас буде велика дірка в бюджеті", - перерахував він.

Рішення КСУ раніше розкритикували в посольстві США і посли Великої сімки.