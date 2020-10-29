Рішення КСУ щодо декларування створює проблеми у відносинах з міжнародними партнерами, - Кулеба

Рішення Конституційного суду України щодо скасування декларуванню створює проблеми у відносинах з міжнародними партнерами. Влада буде шукати разом з ними оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає РБК-Україна.

"Не можна не поважати рішення судів, але не можна не констатувати, що рішення суду створює проблему не лише для розвитку країни, але й для відносин з нашими партнерами, які сприяли становленню цих органів", - сказав глава зовнішньополітичного відомства.

За словами міністра, влада буде шукати шляхи розв'язання цієї проблеми.

"Вже незабаром ви побачите конкретні кроки у цьому напрямку. Задача - це спільно з нашими партнерами знайти оптимальні шляхи розв'язання цієї проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна система в Україні діяла. Ми будемо робити це не тому, що це нас хтось просить робити ззовні, а тому, що це в наших інтересах", - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Конституційний суд України скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів. Зокрема, повноваження НАЗК стосовно перевірки декларацій суд визнав такими, що не відповідають Конституції України.

Як згодом пояснили у КСУ, таке рішення пов'язане з тиском виконавчої влади на суд та суддів.

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