Рішення про участь України в саміті НАТО ще не ухвалено - Стефанішина

Ольга Стефанишина прокоментувала інформацію про те, що Україна нібито не запросили на саміт НАТО (Фото: Olga Stefanishyna via Facebook)

Поки що рано казати про участь України в саміті країн-членів НАТО, заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

У своєму Facebook вона відреагувала на інформацію в соціальних мережах про те, що Україну нібито вирішили не запрошувати на саміт НАТО. За словами Стефанішиної, програму саміту ще не затверджено остаточно і говорити про ухвалені рішення рано. Поки визначили лише дату саміту - 14 червня.

"Саміт проводиться за участю країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається в двосторонньому діалозі", - додала віцепрем'єрка.

Стефанішина наголосила, що обговорить всі питання взаємодії України з НАТО під час візиту до Брюсселю 17-18 травня. Вона зазначила, що інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишиться високою, і зараз Київ працює над тим, щоб розширити співпрацю з конкретних напрямків у рамках Партнерства розширених можливостей.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявляв, що на саміті НАТО 14 червня заплановано обговорення "дорожньої карти" для України щодо виконання нею кроків для вступу до НАТО. Варшава підтримує вступ України до альянсу.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що членство в Альянсі - єдиний шлях, який може убезпечити Україну від російської військової агресії. З ініціативою надати Україні ПДЧ виступили також Литва і Латвія.

Зеленський поки не отримував запрошення на саміт 14 червня.