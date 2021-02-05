Рішення щодо телеканалів Медведчука базується й на секретній інформації від СБУ - Корнієнко

Основою для рішення РНБО щодо введення санкцій проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та низки каналів Віктора Медведчука є також "частково секретна" інформація від СБУ. Про це під час інтерв'ю "Медузі" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"РНБО ... таке рішення прийняла на основі інформації, отриманої від Служби безпеки України. Ця інформація частково є секретною, але вона дає підстави вважати, що дані телеканали фінансуються особами з Росії. А з Росією у нас зараз, як відомо, непроста ситуація в плані фінансування різних терористичних організацій і невизнаних республік", - сказав він.

Він також підкреслив, що рішення РНБО, яке згодом підписав президент, є законним. У закону про санкції досить широке формулювання, згідно з яким обмеження можна вводити проти громадян України, які займаються терористичною діяльністю, або фінансують її.

Увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про накладення п'ятирічних санкцій на телеканали ZiK, NewsOne, "112 Україна" та їх формального власника - члена парламентської фракції "ОПЗЖ" Тараса Козака. Під санкціями також опинилися літаки Козака і Віктора Медведчука, на які вони регулярно літали в Москву в обхід заборони на пряме авіасполучення з РФ.

Санкції передбачають блокування активів, економічної й фінансової діяльності, анулювання ліцензій.

За даними ZN.UA, підставою для санкцій стала причетність компаній Козака до закупівель вугілля в ОРДЛО, що розцінюється як фінансування тероризму.

Рішення підтримали всі члени РНБО, за винятком спікера Дмитра Разумкова.

Санкції проти каналів з пулу Медведчука спровокували розкол у фракції "Слуги народу" : більшість підтримали рішення президента, однак багато з ним не згодні. Підтримали Зеленського депутати фракцій "Голосу" і "Європейської Солідарності". "ОПЗЖ" виступила проти, а один з її лідерів Вадим Рабінович звинуватив Зеленського в "фашизмі".

Рішення РНБО підтримали США, Канада і Британія. в ЄС його поки що вивчають. З аргументацією Зеленського погодилися посли держав "Великої сімки".

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