Рівень довіри до Зеленського за чотири місяці зріс на 10%

Рівень довіри до Президента Володимира Зеленського зріс із 29% у лютому до 39% у травні, тобто на 10% за чотири місяці.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати соціологічного дослідження "Президентські рейтинги: травень 2021 року", яке провів Український інститут майбутнього (UIF) спільно з "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 15 до 24 травня.

Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор UIF Вадим Денисенко докладно розповів про чинники, які вплинули на президентські рейтинги.

"Ми можемо чітко говорити, що рейтинг Президента України Володимира Зеленського завдяки діям РНБО, а також домашньому арешту Медведчука почав зростати - за місяць він покращив свої позиції на 5%: у квітні його рейтинг складав 28% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, а станом на травень його рейтинг складає 33% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори. Також Зеленському вдалося підвищити рівень довіри до себе з 29% у лютому до 39% у травні. Проте 57% досі йому не довіряють", - зазначив він.

Крім того, за словами Денисенка, "можна зафіксувати старт зростання рейтингу Президента - він припадає на початок активних засідань РНБО". Так, у лютому рейтинг Зеленського складав 25% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, тож йому вдалося покращити свої позиції на 8% - до 33% у травні. "Також, як і було зазначено, рівень довіри до Президента у лютому був на рівні 29%, а у травні вже на рівні 39%, тож можна простежити, що він зріс за 4 місяці на 10%", - зауважив експерт.

За даними Денисенка, є лише два політики вищого ешелону, рейтинг яких зростає протягом останнього часу - це Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко, яка, де-факто, вийшла на друге місце президентського рейтингу - зараз її рейтинг складає 12% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, проти 10% серед тих, хто визначився і готовий був іти на вибори у лютому.

"Події, пов'язані з санкціями та домашнім арештом Віктора Медведчука, а також плівками Бігуса, негативно вплинули на рейтинги Юрія Бойка та Петра Порошенка. Сьогодні їхні позиції у президентському рейтингу дещо впали в обох до 12% серед тих, хто визначився і готовий іти на вибори, проти лютневих показників - 13% у першого і 17% у другого відповідно. Тож фактично сьогодні є три політики, які займають умовне друге місце в президентському рейтингу - Петро Порошенко, Юрій Бойко та Юлія Тимошенко", - додав він.

Денисенко також уточнив, що у зв'язку із покращенням рівня довіри до Зеленського кількість громадян України, які хотіли б проведення дострокових президентських та парламентських виборів, зменшилася приблизно на 10% порівняно з лютим - тоді 46% бажали проведення позачергових президентських виборів і 54% - парламентських. Сьогодні ж цього бажають 36% та 45% відповідно.

"Наразі з провладної команди найгірший рівень довіри має Прем'єр-міністр Денис Шмигаль - йому не довіряють аж 66% і довіряють лише 17%", - розповів Денисенко.

Український інститут майбутнього спільно з "Нью Імідж Маркетинг Груп" у період з 15 до 24 травня 2021 року провели соціологічне дослідження серед 2400 респондентів щодо політичних рейтингів у країні.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", у квітні рейтинг довіри до політиків в Україні очолював Президент Володимир Зеленський, якому довіряли 45% українців, не довіряли - 52%.