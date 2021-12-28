Рівень загрози російського вторгнення зріс, але не перетнув червоної позначки - Кулеба

За останній місяць рівень загрози масштабного російського вторгнення в Україну підвищився, але він не перетнув червоної позначки.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Знаєте, як на термометрі є червона риска на 37 градусах. Ми наблизились до цієї червоної риски за останній місяць, але її ще не перетнули... Якщо ми місяць тому були, скажімо, у двох міліметрах від червоної риски, то зараз ми в одному міліметрі. Ми могли її вже й перетнути - однак не перетнули. Тобто дипломатія працює, вона зараз не відкочує "температуру" до норми, але стримує її зростання", - сказав Кулеба.

Він додав, що зараз усі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії.

За словами Кулеби, зараз існують реальні можливості для дипломатичного врегулювання ситуації. "І саме над цим ми з партнерами працюємо", - зазначив міністр.

Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько- окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я - важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.