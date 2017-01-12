Рабинович: Под видом е-декларирования в Украине легализовали награбленное

В Украине публично произошла легализация наворованного посредством видом е- декларирования. Об этом завил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"В нашей стране публично произошла легализация наворованного. Вместо регламентированного законом е-декларирования фактически произошла легализация сверхдоходов правительственных чиновников, депутатов, судей, прокуроров, которые, ни дня не работая в бизнесе, задекларировали миллионы налички и тысячи объектов элитной недвижимости и дорогого транспорта. При этом все правоохранительные органы вместе взятые ничего не сделали и не собираются делать, чтобы реально расследовать источники получения сверхдоходов чиновниками. Про декларации все скоро забудут или даже уже забыли - и что это, как не легализация наворованного", - заявил народный депутат.

По его мнению, "власть просто констатировала, что у нас страна состоявшегося бандитского капитализма".

"Все опять закрыли глаза - и не видят, как у какого-то мелкого прокурора или главы райадминистрации по 18 квартир и по 20 автомобилей, да еще и с пару сот гектаров земельки с домами. Да если сложить сумму из их зарплат за 100 лет - и то такого не купишь. И что же это тогда? Отвечу - это банда, которая сделала из воров и коррупционеров "честных" по принципу: своей своего не выдаст. В стране отсутствует системная борьба с коррупцией! А сажать собираются только тех, кто или не поделился, или просто "выпал из колесницы". И кто будет судить коррупционеров - эти лузеры, которые проигрывают суд за судом и не могут вернуть в бюджет золотые батоны и пачки новеньких долларов, которые нам так долго показывали?" - заявил оппозиционный политик.

"Надо менять систему. Пусть люди смотрят, думают, делают выводы, а потом демонстрируют это у избирательных урн. В любой стране мира власть, которая заводит страну в тупик, которая губит экономику и тонет в коррупции, просто уходит" - резюмировал Рабинович.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Рабинович выразил сожаление в адрес генпрокурора Луценко, которому приходится работать в такой ситуации, когда все воруют и нарушают законы, а посадить некого - кругом все свои.