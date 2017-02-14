Рабинович подает в суд на председателя Верховной Рады Парубия

Народный депутат Украины Вадим Рабинович заявил, что подает иск в Административный суд на председателя Верховной Рады Андрея Парубия "за систематическое нарушение Регламента Верховной Рады и других законов и Конституции Украины". Свою позицию председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер политической партии "За життя" обосновал в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

"Такого позорного руководства в Верховной Раде никогда не было. Командует залом в высшем государственном органе парламентско-президентской республики человек, который на всю страну заявил, что он, видите ли, "не собирается считаться с мнением завезенных" людей в города востока и юга Украины. Заявив такое, дискредитируя половину населения страны, он уже не имеет права находиться в этой должности. Но мало того - он позволяет себе издеваться над Регламентом. Такого наглого, безоговорочного голосования "в две-три руки" просто не существовало. В зале сидит не более 100 человек, а на табло все время то 330, то 350. Нет депутатов, нет коалиции, всем это известно. Нам нельзя узнать, из кого состоит эта правящая коалиция, - вдумайтесь: народ, которому по Конституции принадлежит власть в стране, не знает, кто от его имени эту власть осуществляет на практике", - возмутился народный депутат.

Рабинович напомнил, что обращался с депутатским запросом относительно перечня членов коалиции, "однако спикер прислал мне целую кучу бумаг, заявляя о том, что он, дескать, не полномочен этим заниматься".

"Я подал законопроект об уголовной ответственности за голосование не своей карточкой, за наказание этих "пианистов" в Раде, которые, требуя исполнения принимаемых ими законов, грубо, на глазах всей страны, сами нарушают главный свой закон - Регламент - а заодно и Конституцию, нарушают то, ради чего люди выходили на протесты. И где вы, думаете, этот мой законопроект - под задом у Парубия! Как и десятки других законопроектов. Чтобы твой законопроект вынесли в зал, наверное, уже скоро платить придется", - подчеркнул парламентарий.

"Сейчас Парубий лишает слова тех, кто говорит по-русски. Послушайте, руководство Верховной Рады - это всего лишь секретариат, который помогает депутатам осуществлять их деятельность. Если доходить до маразма: обеспечивайте депутатов через свой аппарат переводчиком, если больше нечем заниматься, но лишать слова никто права не давал, это нарушение демократии и Конституции. Это - самодурство!" - убежден Рабинович.

Ранее депутат уже напоминал спикеру, что многоязычие - отличительная черта парламентов таких стран, как, например, Бельгия (французский, нидерландский, немецкий), Босния и Герцеговина (боснийский, сербский, хорватский), Ирландия (английский, ирландский), Кипр (греческий, турецкий), Люксембург (немецкий, французский, люксембургский диалект), Мальта (мальтийский, английский), Финляндия (финский, шведский), Черногория (сербский, албанский), Швейцария (немецкий, французский, итальянский, ретророманский) и др.

"Можно, конечно, не сомневаться, как отреагируют на мой судебный иск, зная, как вершится правосудие у нас, но правильно говорится - капля камень точит, молчать и слушать это, просто уже нет сил", - резюмировал Рабинович.

Как сообщал MIGnews.com.ua, накануне Рабинович заявил, что каждый, кто проголосует за вывоз леса из своей страны, является преступником против Украины, против всех нас, против наших детей.