Рабинович требует от НАБУ закрыть Гонтаревой выезд из Украины и расследовать ее преступления

Правоохранительные органы должны немедленно запретить выезд из Украины председателю правления Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и начать расследование целого списка ее финансовых преступлений.

Соответствующее обращение направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) народный депутат Верховной Рады, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

Копию документа политик опубликовал на своей странице в Facebook.

В своем депутатском обращении Рабинович требует безотлагательно принять все необходимые меры для временного ограничения Гонтаревой в выезде за пределы Украины, а также просит немедленно приступить к расследованию вопиющих фактов деятельности главы НБУ.

Кроме того, народный депутат призвал директора НАБУ Артема Сытника расследовать факты (озвученные самим же Бюро) выведения из Украины за время правления Гонтаревой НБУ от 3,5 до 5 млрд долларов, а также фактического разграбления средств рефинансирования украинских банков.

Рабинович призвал Сытника сделать все зависящее от НАБУ, которое депутат считает эффективным органом борьбы с коррупцией в Украине, чтобы конкретно Гонтарева была привлечена к ответственности за эти и другие преступления в финансовой сфере.

"Принять немедленно все необходимые меры для временного ограничения в выезде за пределы Украины Валерии Алексеевны Гонтаревой, чтобы обеспечить привлечение ее в дальнейшем к уголовной ответственности за совершенные преступления. Прошу взять решение данного вопроса под личный контроль", - написал Вадим Рабинович.

В заключение лидер партии "За життя" попросил директора НАБУ сообщать ему о результатах рассмотрения данного запроса и принятых мерах.