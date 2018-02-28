Рабочая группа депутатов Рады разработала законопроект о Нацбюро финбезопасности

Рабочая группа, сформированная в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики под руководством председателя комитета Нины Южаниной, завершила работу над текстом законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ).

Об этом сообщила Южанина в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Разработка законопроекта была осуществлена по поручению Президента на основании решения Национального совета реформ.

Проект закона размещается для ознакомления и предоставления предложений к нему.

Согласно документу, основными задачами НБФБ являются: сбор и систематизация информации в сфере публичных финансов, определение зон рисков, оценка рисков в сфере публичных финансов, определение преступных схем и технологий, аналитика и рекомендации для госорганов, борьба с преступностью в сфере налогообложения, таможни и бюджетной сфере.

Независимость НБФБ гарантируется: специальным статусом; особым порядком конкурсного отбора назначения и увольнения директора бюро, а также исчерпывающим перечнем условий для прекращения его полномочий; коллегиальным принятием особо важных решений; запретом вмешательства в реализацию полномочий.

Использование бюро в партийных, групповых и личных интересах не допускается.

Общее количество работников НБФБ не может превышать 4 тыс. лиц, также предусматривается создание территориальных органов бюро.

Предусматривается создание коллегии бюро, которая будет состоять из директора бюро и его первого зама, директоров департаментов.

Персональный состав коллегии в центральном офисе бюро утверждается директором.

Предполагается мониторинг службой внутренней безопасности уровня жизни сотрудников бюро и их членов семей, согласно которому расходы сотрудников должны отвечать их доходам и декларации.

Директор НБФБ назначается и увольняется Президентом Украины, а Верховная Рада при наличии оснований по предложению не менее трети депутатов может принять решение об обращении к Президенту об увольнении директора бюро.

Директор назначается сроком на пять лет, одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд.

Директор может иметь одного первого заместителя и троих заместителей.

Директор также не может быть младше 35 лет и должен проживать в Украине не менее 10 лет, должен иметь высшее юридическое или экономическое или техническое образование.

Финансирование бюро предлагается за счет госбюджета.

Как сообщали Українські Новини, 28 февраля Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект "О национальной безопасности".