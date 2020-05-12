Раді пропонують відправити на доопрацювання програму діяльності уряду

У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови No3330/П про відправлення на доопрацювання Кабінету міністрів України програму діяльності уряду. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

"Кабінету Міністрів України доопрацювати програму діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні", - йдеться у тексті постанови.

Як повідомлялося в УНН раніше, п'ять парламентських комітетів ухвалили рішення про відправлення програми діяльності уряду на доопрацювання.

У свою чергу, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада України, швидше за все, відправить на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів, а після доопрацювання вже її ухвалить.



