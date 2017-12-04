Рада 5 декабря в закрытом режиме заслушает глав НАБУ, САП, СБУ и Генпрокуратуры

Верховная Рада во вторник, 5 декабря, намерена провести закрытую часть заседания с заслушиванием руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Завтра на заседании Верховной Рады планируется провести закрытую часть с участием руководителей НАБУ, САП, ГПУ и СБУ для заслушивания сложившейся ситуации", - написал он.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/1648840621821835

29 ноября сотрудники СБУ задержали детектива НАБУ под прикрытием, когда тот пытался дать взятку в $15 тыс. первому замглавы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. Вскоре силовики задержали еще семерых сотрудников бюро, включая "агента Катерину".

В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что агенты НАБУ получили работу с нарушением украинского законодательства - без открытого конкурса.

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что бюро прекратило все операции под прикрытием.