Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Анны Коваленко

Верховная Рада во вторник, 10 сентября, досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Коваленко. За соответствующее постановление проголосовали 369 народных депутатов.

Как отмечается в постановлении, Анна Коваленко написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский указом от 4 сентября назначил Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

Анна Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информационной политики. Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под No30.