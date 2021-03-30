Рада достроково припинила повноваження двох депутатів

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від фракції "Слуга народу" Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва з групи "За Майбутнє".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні проєкти постанов підтримали 244 та 252 народні депутати.

Ігоря Колихаєва було обрано міським головою Херсона у листопаді 2020 року. Наприкінці листопада він склав присягу.

Регламентний комітет ВР зареєстрував проєкт постанови про дострокове припинення повноважень Ігоря Колихаєва. Водночас, оскільки парламент досі не розглядав відповідний проєкт, отже, Колихаєв до останнього часу залишався сумісником.

29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської облдержадміністрації. Регламентний комітет розглянув його заяву і рекомедував визначитися сесійній залі. Однак, відповідний проєкт постанови досі розглянуто не було, і він також залишався сумісником.

Водночас, згідно з відповіддю Управління справами Апарату Верховної Ради Колихаєв та Скічко не отримують зарплати з дня подання заяви про складання депутатських повноважень.