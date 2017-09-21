Рада готовит закон об особенностях гастролей артистов из России

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры на заседании в четверг, 21 сентября, поддержал законопроект об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан РФ. Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в Тwitter.

"Комитет по вопросам культуры ВР поддержал законопроект об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан РФ. Голосование на следующей неделе", - написал Кириленко.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление ограничений, направленных на противодействие антиукраинской пропаганде во время проведения гастрольных мероприятий, установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане страны-агрессора, а также предусмотреть административно-хозяйственную ответственность организаторов гастрольных мероприятий за несоблюдение этих требований, передает Укринформ.

Авторы законопроекта отмечают, что очень актуальна в настоящее время необходимость совершенствования правового механизма для противодействия негативному влиянию страны-агрессора на украинское гуманитарное пространство через гастрольные выступления деятелей культуры и искусств, которые являются гражданами страны-агрессора и публично поддерживают политику Кремля против Украины.

Присутствие таких лиц в информационном и публичном пространстве Украины существенно повышает реальные угрозы национальной безопасности и территориальной целостности страны, заявляют авторы законодательной инициативы.

Ранее сообщалось, что специально созданная межведомственная комиссия в настоящее время пересматривает списки российских деятелей культуры, запрещенных в Украине из-за антиукраинских высказываний или действий.