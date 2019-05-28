В него добавили одно село из временно оккупированного Горловского района.

Верховная Рада изменила границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово. За соответствующее постановление No8576 во вторник, 28 мая, проголосовало 230 народных депутатов.

Как отмечалось во время обсуждения проекта постановления, его принятие облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи.

Ранее Гладосово находилось в пределах неконтролируемой Украиной территории (Гольмивский сельсовет Горловского городского совета Донецкой области), а в настоящее время возвращено под контроль украинской власти.

Напомним, что за год операции Объединенных сил украинские военные вернули под контроль Украины около 24 км.кв. территории, в том числе три населенных пункта и восстановили, то есть разминировали, 1000 га территорий.