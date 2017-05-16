Рада лишила Артеменко депутатского мандата

Во вторник, 16 мая, Верховная Рада Украины во время пленарного заседания проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко.

Решение было принято в ходе голосования в парламенте, которое транслировал телеканал NewsOne.

За лишение Артеменко депутатского мандата проголосовали 244 парламентария.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что Верховная Рада Украины должна в срочном порядке рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко.