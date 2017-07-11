Рада лишила иммунитета Розенблата

Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с народного депутата Борислава Розенблата.

За такое решение проголосовали 296 депутатов, передает корреспондент Укринформа.

Как сообщалось, 21 июня генпрокурор внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест двух народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата. На прошлой неделе регламентный комитет Рады рассмотрел представление и решил, что представление в отношении Полякова является недостаточно обоснованным, а представление о Розенблата является обоснованным. Читайте также: Рада сняла неприкосновенность с Полякова

19 июня детективы НАБУ задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к вымогательству получения неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат с целью получения неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты относительно добычи янтаря в интересах компании-нерезидента. Депутаты обвинения силовиков опровергают. В НАБУ сообщают, что общая сумма взятки - свыше 300 тысяч долларов США.

Ранее Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова, но отказалась давать согласие на его задержание и арест.

Кроме того, нардепы поддержала представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с Олеся Довгого.