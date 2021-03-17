Рада може підтримати денонсацію "харківських угод" - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент дуже ймовірно підтримає законопроєкт про денонсацію Харківських угод.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

"Фактично Російська Федерація окупувала Крим, і дивно, коли такий закон (про ратифікацію Харківських угод - ред.) зберігається", - зазначив спікер, додавши, що особисто підтримає законопроєкт.

Говорячи про перспективи ухвалення ініціативи, він зазначив, що "є велика ймовірність, що необхідну кількість голосів буде набрано".

Як повідомляв Укрінформ, у парламенті зареєстрували законопроєкт про денонсацію Харківських угод. У разі ухвалення рішення Кабмін, МЗС мають повідомити РФ про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

27 квітня 2010 року Верховна Рада ратифікувала Харківські угоди. Згідно з домовленостями, термін базування Чорноморського флоту РФ в Україні продовжувався на 25 років.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони доручила СБУ вивчити обставини голосування народних депутатів шостого скликання за Харківські угоди та у разі підтвердження ознак державної зради - порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.

Своєю чергою, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що згідно зі ст. 80 Конституції України депутати не несуть відповідальності за голосування.