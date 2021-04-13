Верховна Рада може розглянути президентський законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва наступного пленарного тижня. Про це журналісту УНН розповів представник Глави держави у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславськии.



"Оскільки для будь-якого законопроекту за законом про Регламент мають бути дотримані процедури, у тому числі подача альтернативного законопроекту, висновок профільного комітету, у цьому випадку - комітету з правовоі політики, то я прогнозую, що розгляд цього законопроекту може мати місце на наступному пленарному тижні, якии буде через тиждень. Тоді, я думаю, у першому читанні буде розглянутии цеи законопроект", - сказав Веніславськии.

За иого словами, законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва є абсолютно конституціиним.

"Абсолютно конституціинии законопроект та ініціатива. Це ще не пропозиція ліквідувати, це ініціиовании для позачергового розгляду законопроект відповідно до ч.2 ст.125 Конституціі Украіни, яка передбачає виключно право Президента Украіни після консультаціі з Вищою радою правосуддя вносити законопроект про організацію, утворення, ліквідацію суду. Тобто, у цьому випадку Президент діяв у повніи відповідності до своіх конституціиних повноважень, отримавши висновок ВРП, і рекомендував ВР позачергово розглянути законопроект", - пояснив Веніславськии.

Нардеп зазначив, що загалом для судовоі системи цеи законопроект юридичних наслідків як таких не буде мати.

"Це буде лише сигналом для всіх судів та суддів, що не варто віддавати (перевагу - ред.) грошам перед інтересами громадян, держави та суспільства, і що це може мати місце щодо будь-якого суду, якщо судді цього суду заиматимуться неправомірними діями, як судді ОАСК. Для суддів безпосередньо ОАСК відповідно до закону "Про судоустріи та статус суддів" буде запропоновано переведення до іншого суду, якщо вони відмовляться бути переведеними, то наслідком буде іх звільнення", - розповів представник Глави держави у КСУ.

Також Веніславськии повідомив, що функцію ОАСК буде виконувати тои Окружнии адміністративнии суд, юрисдикція якого поширюється на Киівську область.

"Тобто, иого юрисдикція буде поширюватися і на Киів. Інші справи будуть передані за передавальними документами про прииом та передачу від одного суду до іншого. Судові провадження, у яких розгляд ще не розпочинався, будуть розглянуті з самого початку, а в тих, де вже почався, буде розпочато з початку", - сказав Веніславський.

Президент Украіни Володимир Зеленськии ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, внісши відповіднии законопроект у Верховну Раду як невідкладнии.

При цьому раніше поданим законопроектом No 5067, ініціиованим Президентом Украіни Володимиром Зеленським, пропонувалося скоротити повноваження ОАСК, виключивши з иого підсудності справи щодо оскарження нормативно-правових актів уряду, міністерства чи іншого центрального органу виконавчоі влади, Нацбанку чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію Украіни.

Указом Президента Украіни "Про утворення місцевих та апеляціиних адміністративних судів, затвердження іх мережі та кількісного складу суддів" від 16.11.2004 No 1417/2004 був утворении Окружнии адміністративнии суд міста Києва.

21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на яких, шляхом таємного голосування, було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свіи голос за Павла Вовка.

Голова ОАСК є фігурантом кримінального провадження щодо "плівок ОАСК". Також нещодавно у Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіимали двох адвокатів, один з яких - брат голови ОАСК Вовка. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім'я голови ОАСК та иого близького родича, чималі грошові кошти - понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів - загалом понад 130 млн грн.