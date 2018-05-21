Рада может не успеть рассмотреть закон о Государственном бюро расследований в этот чертверг

Кроме рассмотрения законопроекта про Антикоррупционный суд, парламенту предлагается рассмотреть вопросы аграрной политики и нацбезопасности. Об этом во время заседания согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"В повестке дня стоит блок аграрной политики - говорится в повестке дня 5 вопросов, но я знаю что еще 2 вопроса комитет будет предлагать. Поэтому мы полностью ориентируемся на комитет. Если у нас будет время - стоит очень важный блок вопросов национальной безопасности и обороны, где стоят вопросы и комитета и комитета по нацбезопасности и вопросы комитета по вопросам ветеранов АТО. И так же блок включения повестки дня", - добавил Парубий.

Кроме того, спикер добавил, что в четверг предлагается рассмотреть вопросы защиты детей, в случае завершения рассмотрения законопроекта про Антикоррупционный суд.

"К сожалению к ГБР скорее всего мы не успеем в четверг прийти", - резюмировал Парубий.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который разблокирует проведения конкурса на должности в управлениях Государственного бюро расследований.

К участию в конкурсе на должности в центральный аппарат Государственного бюро расследования допущено более 1600 кандидатов.