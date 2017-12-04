Рада может принять госбюджет-2018 в четверг, - Парубий

Верховная Рада Украины (ВРУ) в четверг, 7 декабря, может принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2018 год. Об этом сегодня, 4 декабря, на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Четверг, уважаемые коллеги, предлагается, чтобы мы начали по вопросам бюджета. Я считаю, что это будет очень ответственный и важный шаг Верховной Рады, если мы сможем рассмотреть вопросы бюджета и принять бюджет во втором чтении 7 декабря", - заявил Парубий.

По его словам, перед рассмотрением проекта госбюджета парламент должен принять решение относительно внесения изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Напомним, 1 декабря Кабинет министров Украины утвердил доработанный проект государственного бюджета на 2018 год и передал его в Верховную Раду Украины.

"Подчеркиваю, что вовремя принятый бюджет - это залог стабильности и развития. Мы планируем - и в рамках коалиции, и в консультациях с народными депутатами, руководством парламента - мы предлагаем, чтобы проект бюджета на 2018 год был рассмотрен 7 декабря", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.