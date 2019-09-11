Рада может рассмотреть прекращении полномочий членов ЦИК уже завтра

Верховная Рада может рассмотреть представление Президента о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии уже в четверг, 12 сентября.

Об этом заявила заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко (фракция "Слуги народа") на брифинге в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня состоится комитет, на котором мы будем рекомендовать Верховной Раде рассмотреть этот вопрос. Какое решение примет комитет, пока неизвестно. Если этим решением будет поддержано представление Президента, тогда досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК возможно уже и завтра (в четверг, 12 сентября - ред .)" - сказала Загоруйко.

Она добавила, что о назначении новых кандидатур пока речь не идет, представление касается только прекращения полномочий членов действующей ЦИК. Читайте также: В комитете объяснили мотивы Зеленского прекратить полномочия членов ЦИК

Другой заместитель председателя комитета Александр Качура (фракция "Слуги народа") отметил, что назначение новых членов ЦИК является отдельной процедурой: должно быть внесено другое представление, которое будет рассматриваться на отдельных заседаниях профильного комитета и подкомитета.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. Оно передано в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправлениnofollowя, регионального развития и градостроительства.

Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018. К тому ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.