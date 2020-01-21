Рада может рассмотреть вопрос сокращения количества депутатов уже на следующей сессии - Разумков

Верховная Рада может рассмотреть изменения в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов уже на следующей сессии, которая начнется 4 февраля.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что уже есть заключение Конституционного суда о соответствии законопроекта No1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300, Конституции Украины. Поэтому уже на следующей сессии парламентарии могут одобрить этот проект закона.

Также спикер Совета выразил сожаление в связи с тем, что Конституционный суд свернул законопроект о лишении мандата депутатов-прогульщиков и кнопкодавов.

"Лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавит или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идет заниматься чем-то другим", - сказал Разумков.

Напомним, 29 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект No1017 об изменениях в Конституцию Украины, которыми предлагает уменьшить конституционный состав Верховной Рады и закрепить пропорциональную избирательную систему. В декабре 2019 года Конституционный суд признал этот законопроект конституционным.



Громадське телебачення

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