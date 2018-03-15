Рада назначила омбудсменом Людмилу Денисову из "Народного фронта"

Верховная Рада назначила уполномоченным по правам человека народного депутата из фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову. Ее кандидатуру поддержали 280 депутатов.

Перед голосованием глава Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря ("Батькивщина") сообщил о том, что возникла правовая коллизия. Он напомнил, что по закону об уполномоченном голосование за омбудсмена должно быть тайным, а по Регламенту - открытым.

Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что получил разъяснение от Регламентного комитета, согласно которому голосование должно быть открытым. "И только этот документ является для меня и для Верховной Рады разъяснительным", - добавил он.

Выступая с парламентской трибуны, Денисова пообещала приложить максимум усилий для защиты прав всех украинцев. "В Украине не должна существовать дискриминация по любому признаку", - сказала она.

На должность также были предложены Андрей Мамалыга и Сергей Алексеев, однако народный депутат от БПП Алексеев снял свою кандидатуру. Во время рейтингового голосования за Денисову было подано 273 голоса, за Мамалыгу - только 111.

Денисова - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Денисова родилась в 1960 году в Архангельске. В 1989 году переехала в Украину и работала в Крыму. На парламентских выборах 2006 года Денисова была избрана в Раду по списку БЮТ. В 2007-2010 годах одна занимала должность министра труда и социальной политики в правительстве Юлии Тимошенко. С февраля по декабрь 2014 года - министр социальной политики в правительстве Арсения Яценюка. В 2014 году прошла в Раду по списку партии "Народный фронт".

Денисова сменила на должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую, которая была назначена от Партии регионов в апреле 2012 года. Во время принятия Лутковской присяги представители оппозиции, которые стояли возле трибуны, скандировали "Ганьба".

Согласно закону, уполномоченный Верховной Рады по правам человека назначается сроком на пять лет.