Рада назначила Сенниченко новым главой Фонда госимущества

Верховная Рада назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества.

За принятие данного решения проголосовали 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время своего выступления с парламентской трибуны Сенниченко отметил, что своей задачей видит то, чтобы в государственной собственности были только те предприятия, которые будут работать эффективно.

Также среди приоритетов в своей работе он назвал привлечение инвесторов на гособъекты и борьбу с коррупцией.

"Моя задача - сделать действительно честную, открытую, прозрачную приватизацию тех предприятий, которые не будут определены как стратегические и не будут оставлены государству. Из 3600 государственных предприятий 2300 - более-менее живые, а остальные - остатки на документах", - отметил он.

Справка УНИАН. До сегодняшнего дня исполняющим обязанности главы Фонда госимущества являлся Виталий Трубаров, который был назначен на эту должность 6 сентября 2017 года.