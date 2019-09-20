Рада назначила Штучного руководителем аппарата парламента

Рада назначила замначальника Управления госохраны Штучного руководителем аппарата парламента

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За такое решение проголосовали 340 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО).

С января 2018 года он - внештатный советник министра иностранных дел.

Согласно биографии, розданной народным депутатам, с октября 2015 года по май 2019-го Штучный был физическим лицом-предпринимателем.

В 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

В этот же период новый руководитель аппарата Рады стал доцентом кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел и помощником ректора. Источник: https://censor.net.ua/n3149553