Рада назначила Смолия главой Нацбанка

Верховная Рада в ходе утреннего заседания назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины (НБУ).

За проект постановления No7501 проголосовало 247 нардепов, против - 15.

Нардеп от Блока Петра Порошенко, представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила в ходе обсуждения, что Смолий работает в банковской системе Украины больше 25 лет.

"Предложенный главой государства кандидат полностью соответствует требованиям, установленным законом Украины "О Национальном банке", - сказала она.

По словам Луценко, у Смолия нет представительского мандата, он не является членом каких-либо политических партий, не владеет акциями юридических лиц или долями в них.

Смолий сказал в ходе выступления в Раде, что нужно как можно скорее возобновить кредитование реального сектора экономики. Он подчеркнул, что пришло время для валютной либерализации.

В ходе сегодняшнего заседания Рада также уволила Валерию Гонтареву, которая была главой Нацбанка с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске. Смолий с 11 мая исполнял обязанности главы НБУ.